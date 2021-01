Contro la Sampdoria, l'Inter di Antonio Conte, scivola sulla classica buccia di banana. La Gazzetta dello Sport evidenzia come i nerazzurri, che hanno sbagliato un rigore sullo zero a zero, sono stati puniti da due ex (Cancreva e Keita), tre se contiamo anche Claudio Ranieri.



“Un'Inter pesante, macchinosa, contorta. Dominante, però inconcludente. Senza Lukaku nell’undici titolare è venuto meno il trascinatore punto di riferimento e il rigorista infallibile, dettaglio cruciale, perché l'Inter è scivolata sulla buccia di banana di un penalty fallito e su quell’errore di Sanchez si è incartata. Doloroso due volte questo stop genovese, perché i gol doriani li hanno segnati gli ex interisti Candreva e Keita, e perché lo stesso allenatore blucerchiato è un ex nerazzurro, Claudio Ranieri. Sampdoria raccolta a testuggine, compatta e lesta a distendersi non appena si schiudeva uno spazio. Il risultato ha una sua logica tattico-strategica”.