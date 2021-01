IL TABELLINO

E con quelli che con la solita enfasi appena una settimana fa l’avevano riammessa ufficialmente alla corsa per lo scudetto?(2-0) sul piano del gioco e delle occasioni, la squadra discivola al quinto posto in classifica, a meno sette dalle milanesi, con la fondata possibilità di sprofondare. Si tratta, infatti, di affrontare il(che adesso ha un punto in più ed è terzo), ieri stritolatore della, e che mercoledì salirà aper contendere a Madama laPossibile che in tre giorni i bianconeri raccolgano due sconfitte dolorose (questa, con l’Inter, lo è particolarmente) e siano costretti a riflettere su un futuro assai buio.(ha nove punti in meno rispetto al campionato precedente quando era prima)(anche adesso se è per questo). Invece era (ed è) la triste realtà.Nel primo caso - massimo dello scorno - ha segnatodi testa superando Danilo. Nel secondo, in una difesa scoperchiata e con(come mai solo adesso ci si accorge che è inadeguato?) inspiegabilmente fuori posizione, Barella ha bucato Szczesny sull’angolo alto alla sua destra.Pirlo aveva molte assenze, soprattutto in difesa (Cuadrado, de Ligt, Alex Sandro, oltre a Dybala), maè stato il migliore in senso assoluto, annullando, prodigandosi anche dove gli altri non arrivavano e confermandosi il marcatore italiano più efficace., cioé dal 12’ del primo tempo. Pessimo, insufficienteperché con la palla tra i piedi i due l’hanno giocata solo orizzontalmente o per tocchi sul breve. Senza palla, invece, si sono fatti o infilare dai lanci dei difensori o dagli inserimenti diDavanti male tutti, mapiù degli altri., ma per le masse basta un gol (come quello al Sassuolo) per ritenerlo comunque intoccabile.Eppure la, al contrario di quel che dice Pirlo, aveva cominciato meglio dell’Inter e nei primi dieci minuti aveva preso l’iniziativa e segnato (con) un gol annullato per fuorigioco (). Poi si è spenta la luce. E soprattutto dalla parte di, dove oltre ad Hakimi, si inseriva, sono venuti spunti e occasioni.Prima di tutto, però, c’è stato il gol. Naturalmente su cross di, naturalmente su mancata opposizione di, meno naturalmente su colpo di testa di, uno che fino a domenica i gol li sbagliava. Ma dopo avere fatto centro in Coppa Italia, su rigore, a Firenze, ha concesso il bis a San Siro.(23’ contropiede dei nerazzurri con conclusione di Lukaku respinta da Handanovic), ancora(31’ fuori), di nuovo(37’ assist di Barella, conclusione centrale).Con un Lautaro più preciso la partita si sarebbe chiusa già nel primo tempo, ma sono bastati sei minuti della ripresa per stabilire quale fosse la squadra più debole e come sia ridotta la Juve attuale. Un rilancio di, naturalmente a palla scoperta, ha trovatopiantato a trequarti campo edavanti alla presunta linea difensiva. Ora, a parte la mancanza assoluta di marcature preventive, anche i sassi sanno che su palla scoperta si scappa indietro. Niente, esattamente come a, fronte giallorosso, la Juve ha permesso a Barella di involarsi solitario verso Szczesny e di colpirlo con sadica precisione.Fine dei giochi. Per Frabotta, infortunato, è entratoha rilevatoha preso il posto di Ramsey, un altro mistero del calcio (oltre a Pirlo, l’anno passato lo lodava senza ritegno anche Sarri).L’Inter avrebbe potuto affondare e se non l’ha fatto non è stato per intercessione, ma perché Brozovic e Lautaro avevano la mira storta.L’unico tiro in porta veramente pericoloso, la Juve l’ha sferrato all’con. Handanovic, con un tuffo radente, è arrivato a deviare con una mano.: 12’ Vidal, 7’ s.t. Barella: 12’ Barella, 7’ s.t, Bastoni.: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal (dal 32’ s.t. Gagliardini), Young (dal 17’ s.t. Darmian); Lukaku, Lautaro (dal 41’ s.t. Sanchez).: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, Rabiot (dal 13’ s.t. McKennie), Bentancur, Ramsey (dal 13’ s.t. Kulusevki), Frabotta (dal 13’ s.t. Bernrdeschi); Morata, Ronaldo.: Bonucci (J), Young (I), Morata (J), Barella (I)Espulsi:: Daniele Doveri (della Sezione di Roma 1)