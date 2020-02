Doveva essere Vidal, è stato Eriksen. Conte ha insistito per avere almeno un centrocampista, ora si ritrova tra le mani il meglio che potesse immaginare. O forse nemmeno se lo immaginava, perché un colpo come quello del danese rappresenta per l'Inter l'inizio di una nuova era. Eppure, a Udine, il tecnico salentino si trova nuovamente in emergenza, viste le assenze per infortunio di Borja Valero, Gagliardini e Sensi e con un Brozovic a mezzo servizio. Di fronte, alla Dacia Arena, ci sarà quel Rodrigo De Paul a lungo inseguito e mai dimenticato.



OBIETTIVO ESTIVO - L'argentino piace, non è un mistero. Conte lo apprezza da tempo, Marotta lo continua a monitorare. L'Udinese, dalla sua, è conscia che prima o poi sarà costretta a lasciar partire il centrocampista, ma non fa sconti. La richiesta dei friulani era di 35 milioni, ed è rimasta tale. Una cifra che, in inverno, ha raffreddato le volontà dell'Inter. In estate, tuttavia, le condizioni potrebbero cambiare: Borja Valero è un sicuro partente, Vecino potrebbe imitarlo. Qualora l'Inter tornasse sul mercato dei centrocampisti, De Paul è tra i primissimi nomi sulla lista. E in Viale della Liberazione risuonano ancora le parole dell'argentino, che qualche settimana fa aveva dichiarato: "Io sono abituato a questi momenti, alle voci di mercato. Se n’è parlato a giugno, a gennaio scorso, uno si abitua. Quando escono queste voci di grandi club, come l’Inter in questo caso o altri che lottano per un titolo, è una gioia, vuol dire che sto facendo le cose bene". Inter-De Paul, un binomio tra campo e mercato...