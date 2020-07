Derby d'Italia per Nicolò Zaniolo. Oltre alle big d'Europa, Liverpool e Real Madrid su tutte, anche Juventus e Inter si muovono per il talento della Roma. Come scrive Tuttosport i campioni d'Italia hanno provato a imbastire una trattativa con i giallorossi per due volte, prima inserendo nell'affare Higuain poi Bernardeschi, ora Paratici proverà a sfruttare le formule creative per raggiungere i 50-60 milioni richiesti dalla Roma.



INTER - Anche l'Inter ci sta pensando seriamente. Nel 2018 ha venduto Zaniolo alla Roma nell'operazione Nainggolan e si è garantita una percentuale del 15 per cento sulla futura rivendita. L'idea sarebbe quella di arrivare al centrocampista azzurro attraverso soldi e Nainggolan, di rientro da Cagliari. Con la clausola sulla cessione che di fatto sarebbe uno sconto sul prezzo del cartellino.