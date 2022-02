C'è tanta differenza tra l'Inter attuale e quella del 2021, che aveva abituato i propri tifosi a bel altri standard. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Nell’attesa di ciò che sarà, è però il presente a preoccupare. Finora è come se la Serie A abbia conosciuto due squadre nerazzurre: fino al 2021 una dominante, che raccoglieva quasi tutto il seminato e poco o niente lasciava per strada; nel 2022 una calante, sciupona davanti e sbadata dietro. La differenza tra prima e dopo la vedi proprio in certi freddi numeri difensivi: la media dei gol subiti a partita, ad esempio, è passata dallo 0,8 dello scorso anno all’1,2 di questo. Insomma, Handa raccoglie almeno un pallone a partita dentro la rete: è successo in otto delle ultime dieci, considerando anche le coppe, mentre a fine 2021 la porta era rimasta inviolata per sei gare di fila”.