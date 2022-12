Tra arrivi sognati e partenze incombenti, Simone Inzaghi vuole aggrapparsi a qualche. In questo senso è da interpretare. Diciotto mesi sono abbastanza per far stare serena la società di Viale Liberazione che,È per questo checon l’entourage del calciatore, che ha sempre dichiarato di voler continuare con l’Inter, per assecondare il suo desiderio.- Ad oggi Bastoni percepisceUrge quindi nel prossimo rinnovo anche un adeguamento, oltre che un allungamento del contratto., facendone uno dei giocatori più pagati, poco sotto i top della rosa. Il messaggio è arrivato forte e chiaro al giocatore e ai suoi rappresentanti cheAnche perché dall’estero gli estimatori non mancano:Lo stesso mancino ha detto recentemente: ‘”.– La prossima difesa interista potrebbe essere quindi molto diversa da quella che ripartirà a gennaio con la sfida al Napoli.. E la situazione dello slovacco sta segnando molto la dirigenza interista che si sentiva di avere in mano un rinnovo che tuttora tarda ad arrivare. Ecco perchée renderlo invece. Quella che potrebbe avere al fianco dell’ex Atalanta, un altro giocatore uscito dal florido vivaio bergamasco.(la trattativa per il 19enne è difficile ma una priorità per i nerazzurri),