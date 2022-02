Stavolta ci siamo. L'Inter si prepara ad accogliere il colpo del mercato di gennaio, l'uomo chiamato a raccogliere, nel futuro, l'eredità di Perisic. Robin Gosens si allena in gruppo, queste le notizie che arrivano da Appiano Gentile. Che fanno sorridere Inzaghi, pronto ad aggiungere un elemento in più alle sue rotazioni.





RIENTRO - Allenamento parziale con il gruppo per il tedesco. Il rientro in campo si avvicina, obiettivo ora più che speranza. Quando? Non ovviamente domenica, per le delicata partita con il Sassuolo a San Siro. Ma presto, molto presto. Forse già venerdì prossimo, contro il Genoa. Altrimenti il traguardo è fissato per il derby di andata di Coppa Italia, Inter-Milan.



COME GIOCHERA' - Ma in ogni caso Inzaghi già riflette su come inserire l'ex Atalanta nella sua Inter. Perisic, sempre tra i migliori in campo, resterà uno dei titolari inamovibili. Gosens gli darà il cambio sulla sinistra e, oltre ad arma da giocarsi a gara in corsa, potrà anche convivere con il croato, che all'occorrenza può sistemarsi anche a destra. Beata abbondanza, insomma. Inzaghi non vede l'ora di poter scegliere. Gosens sta arrivando.