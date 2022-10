La linea Xavi al Barcellona è chiara: largo ai giovani. Gavi e Pedro, Ansu Fati e non solo. Da un po' di tempo, sta trovando spazio. Nel ballottaggio tra Marcos Alonso e Jordi Alba la sta spuntando lui, che dopo 10 anni di settore giovanile è salito stabilmente in prima squadra.- E quest'anno - finora - è quello che ha giocato più di tutti da quella parte: sei partite, tre assist. Mica male il ragazzo.Balde infatti potrebbe partire ancora dal primo minuto nella gara di San Siro, in quello che diventerebbe il suo debutto stagionale in Champions dopo i 20 minuti dell’anno scorso.- Il contratto di Balde scade nel 2024, e per ora di rinnovo non se ne parla: il Barça vorrebbe prolungare l'accordo fino al 2027, ma al momento la trattativa è in fase di stand by.. E potrebbe diventare un'occasione per il prossimo mercato estivo. Occhio anche alla concorrenza però, perché Alex si sta mettendo in vetrina ed è seguito anche da altri top club europei.