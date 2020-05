Il mercato dell'non riguarda solo il futuro di Lautaro Martinez. La corte deltiene con il fiato sospeso i tifosi, ma la società nerazzurra si muove su altri fronti e continua a programmare il futuro. Anche a lungo termine, perché tra i nomi valutati daci sono sì giocatori pronti da regalare a Conte per vincere subito, ma anche prospetti per guardare a lungo termine.. Classe 2000, l'attaccante canadese ha sbalordito l'Europa con la maglia del Gent,, attirando l'interesse dei nerazzurri e non solo.- Dache lo hanno spiato alle big inglesi e tedesche, molto più decise nei loro interessamenti, la fila delle pretendenti è lunga e importante., di non ascoltare offerte al di sotto dei. Una cifra elevata per un 20enne, specie in un mercato condizionato dall'emergenza coronavirus, ma la valutazione del club belga è destinata a scontrarsi con la volontà del giocatore:. David può quindi lasciare il Gent in estate, Marotta monitora la situazione a prescindere da quale sarà il futuro di Lautaro: perché in un'Inter che guarda avanti c'è spazio non solo per colpi big, ma anche per scommesse a lungo termine.@Albri_Fede90