Benjamin Pavard piace molto all'Inter. Tanto che i nerazzurri hanno già tentato l'assalto a gennaio scorso senza però riuscire nell'affondo. A giugno Ausilio ci riproverà (il francese è in scadenza a giugno 2024), ma Julian Nagelsmann, tecnico dei bavaresi, sembra avere idee diverse: "Benjamin è un giocatore molto affidabile e ha giocato bene anche quando le cose non andavano per il meglio, soprattutto nella passata stagione. Mi piace lavorare con chi fornisce ottime prestazioni come lui".