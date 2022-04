L'Inter non ha ancora ritrovato il bel gioco ma è tornata ad essere compatta come le aveva insegnato Conte. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Vale di più quando si soffre, quando si difende di squadra, quando finalmente si rivede quello spirito da battaglia che era stata la vera chiave di svolta dell’era Conte. L’Inter che non sa più incantare col gioco, lo fa con una ritrovata – e per certi versi insperata – compattezza difensiva. Merito del lavoro, certo. O della condizione che piano piano sta tornando quella di prima. Ma il salto di qualità la squadra lo ha fatto nella compattezza, nella voglia di tornare a sentirsi un tassello fondamentale dell’ingranaggio: se uno dà meno, la catena si spezza e il motore si ferma. E invece rieccola l’Inter tutta cuore e sudore”.