Quello vinto domenica sera grazie al gol di Mauro Icardi al 92esimo non è l'unico derby vinto dall'Inter. Analizzando i dati emersi dai bilanci chiusi al 30 giugno 2018, e che riguardano la passata stagione sportiva, emerge come un altro importantissimo dato sia andato, incredibilmente, a favore dell'Inter: i ricavi provenienti dalla Cina.



MILAN FERMO A 606MILA - Il dato è critico e testimonia anche il differente impatto dell'ormai ex-presidente Yonghong Li e di Suning nelle casse delle rispettive società. Nel Business plan presentato dall'ex ad Marco Fassone era presente un target di almeno 90 milioni di euro di ricavi provenienti da Milan Cina. Il dato finale iscritto a bilancio è stato invece soltanto di 606mila euro.



VOLA L'INTER - Come evidenziato da Calcio&Finanza ammontano a circa 100 milioni di euro i ricavi commerciali del gruppo FC Internazionale realizzati sul mercato cinese. Un dato in netta crescita rispetto agli 86 milioni del bilancio precedenze e un'incidenza sul fatturato di circa il 34%. Di questi 100 milioni, circa 40 arrivano direttamente da Suning, mentre i restanti 60 da altri brand e sponsorizzazioni.



L'INCASSO SLITTA - Secondo Calcio&Finanza, sebbene i contratti siano stati regolarmente firmati e siano pienamente regolari, i pagamenti dovuti sono slittati oltre la chiusura del bilancio con alcuni pagamenti posticipati addirittura a a dicembre 2018. Il ritardo è dovuto alle restrizioni valutarie imposte dal governo cinese al gruppo Suning e agli altri sponsor cinesi.