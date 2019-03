L’Inter Forever con Mourinho in panchina vince contro le Spurs Legends: finisce 5-4 per i nerazzurri. Tante le leggende in campo da entrambe le parti, a passare in vantaggio sono gli inglesi con Tainio. Immediato il pareggio di Suazo. Tottenham ancora avanti con Keane, ma è ancora Suazo a pareggiare i conti. Sono ancora gli inglesi a segnare con Nielsen, ma Veron sigla il 3-3. Il sorpasso dell’Inter arriva grazie a un gol di Ventola, a cui poco dopo risponde Berbatov che trova il 4-4. Nel finale, decide il match Kharja: è 4-5 per l’Inter.