Certo, la vittoria serviva, eccome, era indispensabile per la squadra di Inzaghi, ma le sue titubanze sono affiorate anche sul campo dell’ultima in classifica.Incomprensibile due volte perché al posto del suo miglior giocatore Inzaghi ha messo, ancora un peso morto per la squadra, fermo, impacciato e inefficace in ogni frangente di gara. Dall’uscita del campione del mondo e dilaha attinto le ultime energie per cercare un altro pareggio, ha spinto al massimo ma non ce l’ha fatta.Dopo la sconfitta in casa con l’Empoli, l’Inter non aveva altra possibilità che vincere a Cremona, per portarsi a -10 dal(che giocherà domani sera contro laal Maradona), ma soprattutto per scavalcare il Milan e prendere un leggero vantaggio nella corsa alla Champions. Va bene il risultato, meno il giocoma non è stato più vivace nemmeno l’altro interno, Mkhitaryan. Nello stesso tempo, la regìa di Calhanoglu è stata meno incisiva del solito, quasi scontata e sorretta da un ritmo che non ha mai sorpreso la Cremonese. Se pensiamo al calcio del Napoli, quello dell’Inter ci appare come un calcio povero, senza bagliori, senza sussulti.: con quest’ultima doppietta è salito al secondo posto della classifica dei cannonieri agganciando Lookman a quota 11 e accorciando sul primatista Osimhen (13 gol).Ma la difficoltà dell’Inter non sta solo nella fase di costruzione., portando a 26 le reti al suo passivo e diventando così la dodicesima difesa del campionato. Può essere che un reparto formato da Onana, Skriniar (stavolta assente per squalifica),prima riserva subisca così tante reti? In 10 partite fuori casa ne ha prese 21, eguagliando il record negativo della sua storia (era successo altre tre volte, nel 30-31, nel 31-32 e nel 47-48).Con questa di Cremona, sono 14 trasferte consecutive che i nerazzurri incassano almeno una rete, è la serie più lunga senza clean sheet fuori casa dal 1988 (18 e c’era il Trap in panchina...). Su questo Inzaghi deve continuare a lavorare sodo, con quei giocatori è assurdo subire così tanto.Sarà la prossima settimana a stabilire il grado di guarigione dell’Inter. Martedì l’Atalanta in, domenica il derby col Milan. San Siro ci dirà se l’Inter è di nuovo la squadra che nella scorsa stagione, pur perdendo lo scudetto per 2 punti, è stata protagonista, o se invece deve continuare a recitare un ruolo di secondo piano. Inzaghi avrebbe bisogno del vero, di un Correa più incisivo e avrebbe bisogno di recuperare, il cui ritorno sgancerebbedalla regìa restituendolo al suo ruolo più naturale, quello di interno creativo. Di questa settimana fanno parte anche gli ultimi giorni di mercato, quelli che devono fare chiarezza sul futuro di. Insomma, sono sette giorni che possono decidere la stagione dell’Inter.