Alexis Sanchez, attaccante dell'Inter, posta una storia su Instagram subito dopo la vittoria dei nerazzurri contro il Sassuolo. E non è un post di felicità, di gioia, di esultanza per i 3 punti conquistati dai suoi compagni, no...Il cileno, in panchina per tutti e 90 i minuti, ha messo sul proprio profilo la foto di una Ferrari coperta di sabbia, accompagnata dalla scritta: "Puoi valere molto, ma se sei nel posto sbagliato, non brillerai". Messaggio a Inzaghi?