del suo avversario. Secondo. La legge dei grandi numeri - altrimenti detta dei calcoli probabilistici - prima o poi smentisce la tendenza. Anzi, più avanti si va avanti nella serie e maggiori sono le possibilità che il risultato cambi.Il Siviglia non perde da venti partite, ma l'Inter nelle ultime venti ha fatto più punti. Sono squadre diverse, perchè diverso è il sistema di gioco (3-5-2/Inter contro 4-3-3/Siviglia) e diversi sono i principi di gioco. Gli andalusi fanno più possesso palla, cercano di attirare l'avversario sul versante destro o in quello sinistro per poi aprire sul lato scoperto. Lavorano in ampiezza prima che in profondità. L'Inter, invece, attacca a campo aperto. Ha la coppia di attaccanti migliore del mondo ed è in grado di colpire anche in ripartenza.Come molti finali, quella tra Siviglia e Inter, potrebbe non vivere di ritmi altissimi con concentrazione di molti uomini in mezzo al campo. Io, però, la penso diversamente, sia perché conosco Conte, sia perché l'Inter, pur avendo giocatori tecnicamente dotati, non vuole fare del palleggio la propria cifra strategica., a volte attaccano anche contemporaneamente e, dunque, a palla persa lasciano spazi e invitano l'avversario all'offensiva.L'importante, come sempre nelle ultime partite, sarà mantenere una squadra corta e compatta in grado di proteggere laDecisive potrebbero essere le transizioni, ovvero il passaggio da una fase all'altra, cioé quando l'azione si trasforma da difensiva a offensiva. Barella, in questo senso, è il centrocampista più dotato perchè ha gamba, corsa e mezzi tecnici notevoli.. Ribadito che chi vince viene perdonato più facilmente, l'Inter con lui ha intrapreso un percorso preciso che sta dando già i primi frutti. La stagione è stata buona e può diventare ottima, molti giocatori sono stati valorizzati, altri recuperati su livelli altissimi.