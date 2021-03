. E' solo uno dei verdetti dati dalla 24esima giornata di Serie A: la sfida scudetto a distanza tradopo un lungo periodo di silenzio in una delle settimane più calde per polemiche in campo italiano ed europeo, senza dimenticare ilDi questo e molto altro ancora parleremo sul canale Twitch di Calciomercato.com, con il nostro direttore, l'ex arbitroe i nostri inviati. Vi aspettiamo.