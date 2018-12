. Non è un mistero che le società italiane e francesi stiano monitorando le prestazioni di, da un anno e mezzo fulcro del centrocampo della. Dopo una stagione da record al primo colpo - con dieci reti complessive siglate - il transalpino è già a quota tre gol e sta confezionando prestazioni di livello anche davanti alla difesa, nel nuovo ruolo cucitogli addosso da Stefano Pioli.- Il centrocampista ha cambiato agente, passando dalla procura di Fabrice Picot a quella di. Quest'ultimo cura già, arrivati grazie all'amicizia con Corvino: Cristiano Biraghi e Vincent Laurini. Il dirigente viola, specialmente in ambito di partenze, è solito amministrare con i propri rappresentanti di fiducia, vedi la permanenza fino al termine del contratto di Milan Badelj dopo il cambio da Joksimovic a Lucci.- Sarà per la lista UEFA, sarà per alzare il livello. Il cambio di agente, in questo caso, può aprire due scenari: un'intesa, magari durante la trattativa per, per uno dei due, oppure un pacchetto contenente centrocampista e difensore, gestiti ora da un unico rappresentante. La Fiorentina, però, spara alto:. E non potrebbe essere altrimenti, considerate le doti di Veretout e la salita alla ribalta in Nazionale del terzino.- Non è un mistero che Cristiano Giuntoli monitori i due viola, soprattutto il francese., dato che il procuratore ha già portato in Campania i due calciatori dell'Empoli richiesti da Sarri, ovvero Elseid Hysaj e Mario Rui. Dunque, l'asse è caldo e ben oliato. Inoltre, Giuffredi segue anche Giovanni Di Lorenzo, anch'egli alla corte degli azzurri toscani e obiettivo della Fiorentina.