Bruciare le tappe, senza aver paura di scottarsi. Si chiama ​El Chadaillel'ultimo gioiello in rampa di lancio del settore giovanile del Paris Saint-Germain.Per il resto ha già tutto per dire la sua: qualità e soprattutto un fisico da corazziere, che ha conquistato anche l'ultimo arrivato a Parigi, Mauricio Pochettino. Il nome di Chad, come ama farsi chiamare, è sul taccuino degli uomini mercato di mezz'Europa da un biennio, dal ​torneo Liga Promises del 2018, la competizione internazionale riservata ad alcuni degli Under 12 più forti al mondo. Il motivo? La prorompente fisicità in confronto a tutti i suoi avversari con quasi il doppio dell’altezza.il ragazzo di origini congolesi gioca nel Paris Saint-Germain dal 2017, dopo le esperienze all'US Saint-Denis (dal 2011 al 2016) e all'ACBB (nell'annata 2016-2017) eil massimo possibile per un contratto non da professionista. Leonardo ha dovuto fare del suo meglio per evitare di perderlo a zero, come successo con ​Aouchiche e Kouassi, strappando un rinnovo strategico per il club., ma la possibilità di crescere e sfondare in prima squadra, come successo al suo modello ​Presnel Kimpembe, e i consigli di papà Willy, lo hanno convinto a restare.Il Paris Saint-Germain, con il quale si allena e ha già esordito in amichevole, non può schierarlo in match ufficiali fino a quando non festeggerà 16 anni, il prossimo 16 maggio, per questo non è da escludere che possa regalargli l'emozione della prima partita con i Pro contro Reims o Brest, in programma nelle ultime due di Ligue 1.Che potrebbero diventare presto i suoi nuovi compagni di squadra.