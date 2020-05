Il migliore della Masia, un talento sul quale scommettere. Perso Xavi Simons, che ha scelto il progetto e i soldi del Paris Saint-Germain,. Questione di posizione, in campo, e di caratteristiche, fisiche e tecniche, un centrocampista bo- to-box devastante, con il vizio del gol, destinato a breve a fare il salto in prima squadra, proprio come l’amico Ansu Fati.Nato il 21 aprile 2003 a Conakry, capitale della Guinea, Moriba si trasferisce in Catalogna con la famiglia e, entrando nella cantera blaugrana all’età di 10 anni. Da quel momento è un crescendo continuo, una cavalcata che lo porta a giocare sotto età fino al Barcellona B, l’anticamera di quello che il grande sogno, il Barça dei grandi, che è stato deiE pensare che qualche mese fa ha rischiato di salutare il Barcellona a parametro zero, come è già successo in passato a Fabregas (per l’Arsenal) o Eric Garcia (per il Manchester City).Il Barcellona, infatti, ha mandato per mail il contratto all’Espanyol (esatto, proprio i rivali cittadini) invece che all’agente,che cura tra l’altro gli interessi di Bale, rendendo di fatto pubblico l’ingaggio e la commissione.I numeri sono da giocatore fatto e finito, per convincerlo a restare ilgirata in parte al papà. Un ingaggio mica male per un ragazzo che ha da poco festeggiato 17 anni, che ha tutto per sfondare. Per diventare il nuovo Pogba.