Edin Dzeko e l'Inter, uno dei tormentoni della scorsa estate. Intervenuto a Sportitalia Silvano Martina, intermediario della trattativa per l'attaccante della Roma, spiega: "I nerazzurri lo volevano davvero, ma bisognava aspettare gli ultimi giorni del mercato per una situazione che si sarebbe dovuta chiudere da tempo. E il giocatore non se la sentiva: chiacchierando a casa sua siamo arrivati alla conclusione che firmare il rinnovo con la Roma era la soluzione migliore. Rimpianti? Sarebbe andato molto volentieri a Milano, giocare la Champions era stimolante e l’Inter dà l’idea di essere la squadra più vicina alla Juve".