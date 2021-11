Un derby dalle conseguenze di classifica drammatiche per il Gremio, penultimo nella classifica del Brasileirao e sempre più vicino ad una clamorosa retrocessione in Serie B a distanza di 4 anni dal successo in Copa Libertadores, e un finale di partita da Far West. E' successo di tutto nell'attesissimo confronto di ieri tra le due formazioni di Porto Alegre, l'Internacional e la squadra allenata da Vagner Mancini, terzo allenatore a sedersi in panchina dopo Tiago Nunes e Felipe Scolari.







Al termine della gara, decisa dalla rete dell'ex Shakhtar Donetsk Taison, i calciatori dell'Internacional hanno irriso a più riprese i propri avversari arrivando ad esporre dei cartonati a forma di bare e con la scritta "Serie B". Una scena che evidentemente non è andata giù ai calciatori del Gremio, che hanno reagito violentemente scatenando una vera e propria rissa in campo, sedata con grande fatica dopo l'intervento delle rispettive panchine. Una rivalità accesissima quella tra Internacional e Gremio, che già in occasione della partita di Copa Libertadores del marzo 2020 aveva avuto un epilogo increscioso, con ben 8 calciatori espulsi.