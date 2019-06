La prossima edizione dell'International Champions Cup, il torneo estivo che coinvolge le principali formazioni europee, impegnate tra Stati Uniti, Asia e Australia, si potrà vedere in chiaro. E' stata Sportitalia ad aggiudicarsi infatti da IMG i diritti per la trasmissione delle principali partite della manifestazione, che per l'Italia vedranno la partecipazione di Inter, Juventus, Milan e Fiorentina, dopo la defezione comunicata ieri della Roma.









Saranno 18 in tutto le partite trasmesse, tra cui spiccano la sfida tra l'Inter di Conte e il Manchester United del 20 luglio e il primo derby d'Italia della stagione contro la Juventus, previsto per il 24 luglio a Nanchino, alle 13.30 ora italiana. Oltre ai nerazzurri, la Juve affonterà pure il Tottenham (21 luglio) e l'Atletico Madrid (10 agosto), mentre l'Inter se la vedrà con gli Spurs il prossimo 4 agosto. Per quanto concerne il programma del nuovo Milan di Giampaolo, si comincia nella notte del 24 luglio contro il Bayern Monaco, prima di sfidare il Benfica il 28 luglio e il Manchester United il 3 agosto.









Ecco il quadro completo delle sfide che saranno trasmesse da Sportitalia:









17 luglio (ore 3.00) Fiorentina-Chivas



18 luglio (ore 5.00) Arsenal-Bayern Monaco



20 luglio (ore 13.30) Inter-Manchester United



20 luglio (ore 22.00) Benfica-Chivas



21 luglio (ore 00.00) Fiorentina-Arsenal



21 luglio (ore 2.00) Bayern Monaco-Real Madrid



21 luglio (ore 13.30) Juventus-Tottenham



24 luglio (ore 1.00) Real Madrid-Arsenal



24 luglio (ore 3.00) Chivas-Atletico Madrid



24 luglio (ore 3.00) Milan-Bayern Monaco



24 luglio (ore 13,30) Juventus-Inter



25 luglio (ore 2.00) Fiorentina-Benfica



25 luglio (ore 13.30) Tottenham-Manchester United



27 luglio (ore 1.30) Real Madrid-Atletico Madrid



28 luglio (ore 21.00) Milan-Benfica



3 agosto (ore 18.30) Milan-Manchester United



4 agosto (ore 16.00) Tottenham-Inter



10 agosto (ore 18.00) Juventus-Atletico Madrid