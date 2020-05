Dal canottaggio alla canoa, dal tennis al calcio: oggi compie 74 anni Giampiero Galeazzi, storico giornalista e telecronista che ha fatto epoca con i propri racconti sportivi. 18 maggio 2020, data importante per il telecronista sportivo, conduttore televisivo, giornalista ed ex canottiere italiano, che vinse gli assoluti in singolo e nel doppio sfiorando le Olimpiadi del 1968.



TRA MARADONA E I FRATELLI ABBAGNALE - Galeazzi, laziale doc, ha condotto 90° minuto oltre a essere stato inviato per Mondiali di calcio e Olimpiadi e voce del tennis in Rai: restano memorabili la sua intervista a Diego Armando Maradona ai tempi del Napoli e le sue telecronache in occasione delle medaglie d'oro nel canottaggio di Giuseppe e Carmine Abbagnale alle olimpiadi di Seoul 1988 e di Antonio Rossi e Beniamino Bonomi a Sydney 2000.