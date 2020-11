Al mercato di Tonfano, prodotti alimentari e abbigliamento con grandi marche a prezzi stracciati, gli avventori si ammassano toccando tutto e di tutto. Affari d’oro per gli ambulanti che si guardano bene dal pretendere dagli avventori il rispetto delle distanze.Due agenti della polizia municipale osservano da lontano. Il loro commento è desolato: “Abbiamo provato a intervenire. Parole al vento. Del resto non abbiamo ricevuto alcuna disposizione speciale al proposito dal sindaco Giovannetti. Possiamo soltanto limitarci a segnalare la situazione”. Allargano le braccia e vanno a fare qualche multa per divieto di sosta.solitamente frequentato nei mesi estivi e ora utile rifugio per sottrarsi al lockdown. Naturalmente senza prima aver fatto alcun tipo di tampone o aver segnalato la loro presenza alle Asl competenti di zona per timore di dover subire la quarantena.Del resto sembra proprio estate. Ma estate non è e il popolo della Riviera tirrenica è stato molto attento e scrupoloso nell’osservanza delle regole, mascherine e distanziamento inclusi, tanto che la regione Toscana è stata classificata come zona gialla.Uno sforzo che parrebbe essere stato vano, adesso.Le abitazioni estive sono tutte aperte e occupate, da ieri. Un evento che certamente ossigena di un bel po’ l’economia locale ma che, allo stesso tempo, crea ansia e preoccupazione negli abitanti i quali vivono spalmati da Marina di Pietrasanta a Forte dei Marmi. E sono proprio loro che ricordano con affanno ciò che accadde durante il lockdown passato. Una famiglia milanese entrò in un negozio di ottica del Forte per acquistare un paio di occhiali. La responsabile dell’esercizio venti giorni dopo morì per Covid 19. Fu la prima vittima versiliese.