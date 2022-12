In conferenza stampa, Ronaldo è tornato sul paragone tra lui e Kylian Mbappé: "Per me lui è il miglior giocatore del Mondiale, è impressionante. È decisivo, ha qualità fisiche e tecniche incredibili: sta facendo un ottimo Mondiale. Sa usare le sue abilità, la sua velocità e la sua potenza, mi rivedo un po’ in lui quando giocavo".