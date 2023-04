. Il match pareggiato dai rossoneri a San Siro ieri sera – 0-0 contro l’Empoli – ha dato prova – l’ennesima, se ce ne fosse bisogno – dell’ormai luce sempre più spenta dell’attaccante croato., sin dal suo arrivo nell’estate 2019 – riscatto arrivato per 6,7 milioni -.Un passato che non sembra più tornare in auge per la balcanica punta. Spunti – davvero troppo pochi per il suo talento – come testimoniato dal solo 25% di cross portati a termine dai rossoneri., quello contro la Cremonese. Questo a testimoniare la scarsa capacità offensiva del club di via Aldo Rossi, con in campo le due riserve più importanti della rosa di Pioli – od almeno così doveva essere -.La deludente prestazione contro l’Empoli è la fotografia perfetta della stagione vissuta dal croato, ormai non più una risorsa nello scacchiere del tecnico emiliano.Già nel corso di gennaio,Una riconferma nella rosa rossonera sembra sempre più lontana ed ecco che Rebic diventa il candidato a principale a divenire il sacrificato a giugno per finanziare il prossimo numero 9 del Milan.– e, anche a bilancio, i rossoneri andrebbero a risparmiare una cifra molto vicina ai 5 milioni lordi. Tra i club più interessati, le sirene sono puntate verso la Bundesliga, con il Wolfsburg in prima linea.