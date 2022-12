Mo-struo-so. Se si facesse una ricerca sui social è questo l’aggettivo attribuito con maggiore frequenza a Erling Haaland. Per lui non sembra esserci stata alcuna sosta: bomber era e bomber è rimasto. Anzi, il 22 dicembre, in Carabao Cup (si giocava Manchester City-Liverpool), ha aperto le danze dopo appena 10 minuti timbrando subito il cartellino. E stasera, non pago, si è ripetuto per ben due volte. Di mezzo il povero Leeds, colpito e affondato dall’asse Grealish-Haaland: assist e gol. Un binomio letale per la gioia di Pep Guardiola.



LA NOTTE DEI RECORD - Erling, l’uomo dall’apparenza glaciale, sta frullando avversari e record: il norvegese ha impiegato appena 14 partite per siglare 20 gol in Premier League. Un rendimento record, che lo incorona come attaccante più ‘precoce’ della storia della Premier League. Per rendere l’idea è meglio fare un paragone: il Chelsea, in 15 partite, ha siglato 19 reti. Ossia una in meno del norvegese. Certo, che le prospettive fossero buone si erano capito già nel 2019 quando, all’esordio in Champions, Haaland era stato protagonista di una tripletta col suo Salisburgo in faccia al Genk. Tre gol alla prima nel più importante palcoscenico europeo. Meglio ripeterlo due volte. Con questo passo Haaland potrebbe arrivare a fine stagione con un bottino pari a 52 reti in Premier League: 18 in più di Alan Shearer, il miglior marcatore di sempre in Inghilterra in una stagione (34 centri). Trattasi però di semplice matematica, meri numeri: Haaland riuscirà a prendersi gioco pure di loro.