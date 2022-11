C'è anche Kvaratskhelia a Tbilisi dove la Nazionale italiana di basket affronta i padroni di casa per staccare il ticket per i Mondiali. Il giocatore del Napoli è rimasto ai box nelle ultime partite per una lombalgia e ha approfittato della sosta per tornare in patria. L'ala è stata inquadrata al palazzetto dello sport al momento degli inni pre-partita. Già nelle passate settimane il georgiano aveva dimostrato di essere un fan del basket, festeggiando la rete al Verona con la classica esultanza di Steph Curry, campione con i Golden State Warriors nella Nba.



La squadra di Pozzecco chiude in Georgia le qualificazioni e con una vittoria può già festeggiare l'approdo alla rassegna iridata che si disputerà nel 2023 in Asia tra Giappone, Indonesia e Filippine.