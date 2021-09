Cirocontinua a far fatica, Andreafra mille infortuni e prestazioni non al top non riesce ad essere costanteperché se la speranza resta quella di sbloccare la punta della Lazio, dall'altro canto un'alternativa credibile serve come il pane, a maggior ragione in gare bloccate in cui si fa fatica a segnare. Un problema, quello del gol, che potrebbe avere come soluzione quella di(non l'unica sia chiaro), mama il recupero del neo attaccante dei bianconeri, tornato in Italia dopo le esperienze all'Everton e al PSG, deve giocoforza andare oltre il solo recupero atletico. Sì perchéNon è un caso, infatti, che lo stesso Mancini abbia calcato la mano su quell'aspetto: "L’abbiamo lasciato a casa prima dell’Europeo con grande dispiacere, ma gli abbiamo assicurato che sarebbe tornato.. Giocare con continuità e comportarsi da professionista in una piazza importantissima come la Juventus.che, comunque, sul suo futuro ha investito nuovamente per quasi 38 milioni di euro (bonus compresi) e che ora dovrà gestirlo. Ritrovarsi, come atleta, come professionista e come bomber, o riprendere una strada che non porta agli splendori a cui è destinato. Per Mancini e per l'Italia la speranza si chiama Juve.