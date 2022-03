Reagire d'istinto davanti a un insuccesso è quanto di più sbagliato la storia ci abbia insegnato eppure ancora una volta,le "istituzioni" calcistiche, dalla Figc alla Lega Calcio, hanno iniziato la corsa alla "riforma" parlando di numeri e statistiche che, fino a ieri, sembravano non interessare. E quando qualcosa non va, con il dito che indica la luna, lo sguardo spesso ricade solo sul dito e quindi, di punto in bianco, l'enorme problema strutturale per la Nazionale italiana sono diventati, ancora una volta, i giovani., parola del presidente Figc Gabriele. "Ci sono troppi stranieri nelle giovanili", ma anche frasi più nazional-popolari come "Non insegnamo più calcio" e ancora "Ai giovani il calcio non interessa più" si sono rincorse in queste 48 ore di cocente delusione. E a guarda bene i numeri sembrerebbero anche dimostrarlo,con il dato che sale al 64% per i giocatori della nostra Serie A.di stranieri in campionato che va dal 5% con la Liga al 25% con la Ligue 1. Perché proprio la Nazionale di Roberto Mancini ha avuto il merito, quantomeno iniziale, di intercettare diversi ragazzi cresciuti nei nostri vivai e nelle selezioni giovanili e di lanciarli nel calcio dei grandi. Zaniolo è stato il primo (poi condizionato dai problemi fisici), ma anche Raspadori, Tonali, Scamacca e molti altri rappresentano esempi concreti del coraggio avuto dal ct.. Ce l'ha fatta(7° club per incassi da plusvalenze giovanili negli ultimi anni in Europa), ce l'ha fatta ilnel momento più buio della sua gestione societaria, in parte ce l'ha fatta, ma non centrando i già citati obiettivi. Non è un caso, infatti, che negli ultimi anni il bacino d'utenza da cui più volte Mancini ha pescato sia stato il, un club di fascia media, che ha soltanto sfiorato le competizioni europee senza patemi di bilancio. E i numeri stavolta ne sono una riprova dato che soltantoE per di più fin da piccoli, vengono formati con poche certezze, sono(quelli pubblici sono sempre meno, e le porte che un tempo erano sempre presenti, sono state ovunque rimosse perché poi "di chi è la responsabilità se qualcuno si fa male?") e hanno a che fare con allenatori che, esclusi quelli dei centri federali, dallo stato non sono considerati neanche "professionisti".anche se certo la globalizzazione porta i confini dei paesi ad essere sempre più labili e la multietnicità a farla da padrone., anche se la paura di prendersi delle responsabilità al posto loro sta lentamente soffocando la passione. E allora se i giovani italiani ci sono, e al netto del discutibile decreto crescita si riesce anche a portarli nei settori giovanili più formativi d'Italia, come può essere dei giovani la colpa di questo fallimento?E quei talenti nati per strada o negli oratori che hanno reso grandi le nazionali del passato