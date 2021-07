Alle 17 l'appuntamento, al, con il presidente Sergio. Che ieri, sugli spalti di, ha esultato per l'di Roberto, che è tornata a casa. Dafino allo sbarco, effettivo, a: gli Azzurri, campioni d'Europa, usciti vincitori dall'atto finale di Euro2020 contro l'Inghilterra, sono arrivati nella capitale con la, quella assegnata alla squadra campione d'Europa., all'Hotel Parco dei Principi, quartier generale azzurro per una giornata speciale, nella quale ritroveranno il Presidente della Repubblica, che ieri si è recato a Londra per sosteneree compagni, vittoriosi dopo un'altra sfida ai rigori, dove si è esaltato ancora una volta Gigio Donnarumma, miglior giocatore del torneo.ha alzato il trofeo davanti ai tifosi presenti,si è affacciato dalla sua stanza prendendosi gli applausi più che meritati, mentre Robertoha lasciato l'albergo recandosi a casa, in piena autonomia, godendosi un po' di tempo libero. Poi primo appuntamento, tutti insieme. ​Ora riposo e relax (Chiellini a letto con la coppa, Pessina a fare colazione) per quella che sarà un'altra giornata di festa