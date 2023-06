. Quello della capitana intoccabile Sara, polemico e controverso, perpetrato per mano della c.t. Quello di Milena, allenatrice e selezionatrice delle azzurre, che, comunque vadano le cose nel prossimo Mondiale di Australia e Nuova Zelanda,. Il 4 agosto del 2017 aveva cominciato e ad agosto 2023 terminerà la sua lunga gestione. Sei anni, nel calcio, sono un’éra geologica e se al c.t. va riconosciuto di aver disputato, in Francia, con lo stesso metro di giudizioin Inghilterra. L’eliminazione nella fase a gironi è stata bruciante e l’intero patrimonio di credibilità ed entusiasmo, raccolto due anni prima, è stato dissipato senza rimedio.Il calcio femminile italiano, almeno a livello di Nazionale, non solo ha fatto un passo indietro dal punto di vista tecnico, agonistico e comportamentale, ma è stato. Così le giocatrici sono passate, nel volgere di qualche mese, da eroine a montate, da brave ragazze a presuntuose patentate. Oddio, non che non fosse vero. C’era chi, all’arrivo in Inghilterra, si era lasciata andare a “spacconate” tipo “Arriveremo a Wembley”, come, di solito, fanno i maschi sconsiderati. Logico che, poi, spedite a casa dopo tre gare deludenti, più di qualcuno le abbia prese di mira. Quest’ondata di disagio e malumore ha investito anche lo spogliatoio dove, senza troppi giri di parole,A prenderne le difese era stato il gruppo storico dell’ex Brescia (poi alla Juventus), le fedelissime che Milena aveva allenato in Lombardia. Tra le più esposte c’era. Si dirà: dove sta, allora, la riconoscenza della c.t.? Nel calcio non solo non c’è, ma è giusto lasciarla fuori dal campo. Chi è riconoscente verso un gruppo perché, magari due anni prima, ha fatto bene, quasi sempre sbaglia a confermarlo. Dirò di più:, ovvero scegliendo tempi e modi diversi. Personalmente. Grazie di tutto, ma basta così. Invece, da una parte, la Federcalcio ha pensato che fosse meno traumatico confermare la c.t. e, dall’altra, Bertolini non se l’è sentita di rinnovare un parco giocatrici palesemente a fine ciclo. Il discorso, quindi, non riguarda la sola Gama, ma anche le altre. Il paradosso, a pochi giorni dalle convocazioni definitive per il Mondiale, è che. Così rischiano il taglio sia(che lascerà comuque la Juve), sia(che, forse, per la panchina in azzurro, va ancora bene). Il nodo è il grado di accettazione delle nuove gerarchie: saprà Girelli restare in panchina, proprio lei che esplose in un pianto inconsolabile per non essere stata utilizzata nell’ultima gara del Mondiale passato?nulla è stato deciso, anche se i nomi possibili e graditi, sono quattro: Patrizia(ex Fiorentina ed ex c.t. dell’under 15 maschile), Rita(pluridecorata allenatrice della Juventus ora all’Inter) e, un po’ a sorpresa, due maschi. Paolo, che lascerà la guida dell’Under 21 tranne nel caso in cui vinca l’Europeo, e Andrea, ex Inter e Udinese, con significative esperienze nei Paesi del Golfo. Obiezione delle erinni che nel calcio femminile sono la maggioranza: vengono dal calcio maschile, che ne sanno delle donne? Controbiezione:discretamente valida, quella dell’Arabia Saudita, l’unica in grado di battere i campioni del mondo dell’Argentina al Mondiale. Da quel che si può intuire, era anche coperto d’oro. Ma,(l’Arabia e i soldi) per un progetto che non è più solo una questione di genere. Dipende dalla serietà d’intenti e dall’investimento.. Perchè lo hanno dimostrato e possono ancora dimostrarlo.