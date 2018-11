Mi verrebbe da scrivere che, se io fossi il c.t.,, e non perché lo attua Ancelotti nel Napoli e, con lui, Insigne sta realizzando la sua migliore stagione. MaSi ha un bel dire che il 4-3-3 copre bene il campo. Questo lo sanno tutti.- cioé gente abituata a tagliare -Purtroppo l’Italia, pur avendo un buon centrocampo,. L’unico èche sta crescendo e presto imparerà ad essere continuo anche in questa variazione. Strano perché in un’intervista realizzata nemmeno due mesi fa, Mancini mi ha detto che lui predilige “”.Può darsi che questa soluzione la si veda più avanti.. Sta di fatto che il 4-4-2 offre maggior peso davanti e più sovrapposizioni sull’esterno. Inoltre c’è la garanzia di avere una squadra sempre compatta.Sarebbe servita una vittoria, possibilmente con due gol, per alimentare un’eventualità comunque remota: il Portogallo, per farsi fuori da solo, avrebbe dovuto pareggiare o perdere in casa dalla Polonia.. L’Italia non solo ha creato occasioni, ma ha comandato la partita, tenuto un ritmo altissimo, praticato un pressing offensivo e asfissiante. Perfino sul piano del palleggio - arte nella quale i portoghesi sono maestri - gli azzurri sono risultati superiori.Al 5’, quando un tiro di Insigne, respinto da Rui Patricio, è stato spedito alto. E al 35’, quando su suggerimento di Verratti, il laziale ha incrociato la conclusione. Rui Patricio, con un piede, è riuscito a sventare.almeno fino a quando hanno avuto fiato e lucidità. Il napoletano ha forse catalizzato troppo il gioco a sinistra (dall’altra parte Chiesa era spesso libero eppure è stato ignorato), mentre il centrocampista del Psg a volte ha insistito con triangoli esagerati nello stretto. Entrambi, però, sono andati ben al di sopra delle loro recenti prove in azzurro., visto che dieci undicesimi della formazione erano gli stessi del trionfo di ottobre. L’unica differenza era Immobile per Bernardeschi che, in quel caso, giocò da falso nove.(Chiellini e Bonucci),(Jorginho è più centrale di Verratti e fa viaggiare la palla di prima),(Insigne e Chiesa, anche se il viola ha faticato tanto senza brillare). Il Portogallo non è stato dominato, ma è apparso in soggezione e, a volte, in difficoltà. Ha tirato una sola volta in porta (74’) con William Carvalho (meritoria deviazione di Donnarumma), rischiando di vincere dopo una gara difensiva.L’Italia, invece, avrebbe potuto segnare da palla inattiva (37’, colpo di testa di Bonucci su punizione di Insigne conquistata da Chiesa) o su una grande combinazione Verratti-Biraghi (49’). Il cross del terzino ha chiamato Chiesa al tiro a botta quasi sicura (provvidenziale deviazione di un difensore portoghese).Immobile (stanchissimo e frustrato) andava avvicendato prima e forse non con Lasagna. Idem Pellegrini per Verratti. Infine avrei giocato la carta Politano per Chiesa. In ogni caso siamo ai dettagli.(la Germania è retrocessa, una tra Croazia e Inghilterra retrocedrà), un gioco che cresce, una squadra che c’è. Martedì amichevole con gli USA, poi sotto con la qualificazione agli Europei.@gia_pad