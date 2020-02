I virologi dell'ospedale Spallanzani di Roma hanno isolato il Coronavirus, la malattia letale sviluppatasi in Cina e responsabile di oltre 300 morti, ma soprattutto di un contagio che si sta ampliando e diffondendo in tutto il mondo.



Il Ministro della Salute Roberto Speranza nel corso di una conferenza stampa ha confermato la notizia: "Abbiamo isolato il virus e questo significa che abbiamo molte opportunità di poterlo studiare, capire e verificare meglio cosa si può fare per bloccare la diffusione".



Sempre il Ministro della Salute ha confermato che: "Il virus sarà messo a disposizione di tutta la comunità internazionale. Ora sarà più facile trattarlo". Aver isolato il virus può essere anche il primo passo per lo sviluppo di un vaccino.