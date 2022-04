Un'altra stagione lontano dalla sua Italia, come ai tempi del settore giovanile del Manchester United o quando era stato a Birmingham, con la maglia dell'Aston Villa. Pierluigi Gollini sta vivendo una stagione particolare in Premier League con la maglia del Tottenham, in un ruolo a cui non era abituato, quello di vice. Davanti a sé, a Londra, il classe '95 ha infatti un monumento come Hugo Lloris, capitano degli Spurs e della Francia, e per questo motivo in stagione ha collezionato solo dieci presenze tra tutte le competizioni.



L'ITALIA CHIAMA - Nonostante le poche partite giocate, Gollorius si sta facendo apprezzare nello spogliatoio di Antonio Conte per il suo comportamento, tanto che l'allenatore e il direttore sportivo Fabio Paratici vorrebbero confermarlo in vista della prossima stagione. Gli accordi con l'Atalanta prevedono un diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, molto peserà però anche la volontà del giocatore. A 27 anni, l'ex Verona e Fiorentina vuole giocare con continuità e per questo motivo sta valutando di tornare in Serie A, dove è seguito con interesse dalla Lazio. I biancocelesti devono ancora decidere a chi affidare la porta per il prossimo anno, tra i nomi su cui ragionano Tare e Lotito c'è anche il suo.