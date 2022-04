Non passa anno senza che il nome di Sergej Milinkovic-Savic sia al centro del mercato. Dalla famosa richiesta di "cento milioni di euro" del presidente Claudio Lotito, il gigante della Lazio è stato accostato a tutti i top club d'Italia e d'Europa. Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain e Juventus sono solo alcune delle società che hanno fatto seguire il centrocampista classe '95, che in vista della prossima estate sarà nuovamente al centro delle discussioni.



TRA JUVE E LOTITO - Gli ultimi contatti, in ordine di tempo, che il suo agente Mateja Kezman ha portato avanti sono quelli con la Juventus. I bianconeri la prossima estate si rinforzeranno con almeno un nuovo centrocampista e il nome del serbo è sottolineato nella lista dei dirigenti juventini. Il problema è rappresentato dalla richiesta di Lotito, che dai cento milioni è sceso a una valutazione di almeno 60/70. Troppi, a oggi, per le casse della Juve, che a gennaio ha anticipato l'investimento per Vlahovic. Discorso diverso se la Lazio dovesse aprire all'inserimento di eventuali contropartite tecniche, una soluzione che a Torino accoglierebbero più che volentieri.