Vecchi, fatiscenti e demodé. È questo il quadro che traspare se si analizza la situazione degli stadi in Italia. Lo hanno fatto Marco Casamonti e Massimiliano Giberti, nel libro "Lo stadio del futuro", un progetto dell'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo.



Gli stadi italiani sono mediamente vecchi, con un basso livello di manutenzione e una qualità visiva pessima. Molti di essi hanno ancora la pista di atletica leggera a distanziare i tifosi dall’azione, La distanza fra il pallone e il tifoso può arrivare a 180 metri. Hanno un’età media di 68 anni che in Germania scende a 38 anni e in Inghilterra a 35. Quelli di proprietà dei club sono il 24%, considerando le squadre di Serie A e di Serie B, mentre in Germania e Inghilterra sono oltre l'80%. Nella speranza che l’Italia riesca a strappare l’edizione 2032 degli Europei, occasione per rimodernarli o per costruirne di nuovi, vediamo quali sono le date di inaugurazione dei nostri stadi.