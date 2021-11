La sfida decisiva per il Mondiale in Qatar tra Italia e Irlanda del Nord, con tutte le ultime notizie tra formazione e indiscrezioni da Belfast. A commentarle con noi Carlo Tavecchio, l'ex presidente della Figc. Poi Giuseppe Abbagnale, ex campione del canottaggio italiano, con cui ricordereo Giampiero Galeazzi. E tanto mercato, con il nostro esperto Daniele Longo.Appuntamento da non perdere!