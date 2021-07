Al fischio d'inizio di Belgio-Italia, la Nazionale di Roberto Martinez si è inginocchiata e lo stesso ha fatto quella di Roberto Mancini: tutti i 22 giocatori in campo tra gli applausi dell'Allianz Arena. La scelta di adattarsi ai rivali era stata preannunciata negli scorsi giorni ed aveva suscitato una fragorosa serie di polemiche: oggi gli Azzurri si sono messi in ginocchio in onore del "Black Lives Matter", omologandosi ai Diavoli Rossi.