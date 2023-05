Nella notte notte in cui Roma piange per la sconfitta a Budapest nella finale di Europa League, l'Italia fa festa con la Nazionale: la favola dell'Under 20 ai Mondiali continua, la squadra di Nunziata batte l'Inghilterra e conquista l'accesso ai quarti di finale. Gli azzurrini passano in vantaggio con il gioiello dell'Empoli Tommaso Baldanzi all'8', ma il giovane centrocampista del Tottenham Alfie Devine pareggia i conti al 24'. Il colpo della vittoria arriva all'87', l'ex interista Cesare Casadei - oggi al Chelsea - trasforma il rigore che vale il definitivo 2-1 per gli azzurrini, che resistono anche negli 11 minuti di recupero finali. Ai quarti l'Italia se la vedrà con la Colombia, che ha superato 5-1 la Slovacchia.