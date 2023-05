Conclusa la fase a gironi, ilsta entrando nel vivo in terra argentina.hanno già conquistato il pass per i quarti di finale ( QUI tutto il programma ), e staseral'avversario saràcapace di chiudere il girone E in testa. Gli uomini del ct Ian Foster sono imbattuti dopo le prime tre uscite, due vittorie e un ko invece per gli azzurrini, trascinati dall'ex InterL'atteso match tra Italia e Inghilterra si giocheràil fischio d'inizio è programmato per le ore 23 italiane. La diretta tv sarà garantita dacanale 58 del digitale terrestre: collegamento a partire dalle 22,50. Di seguito le probabili formazioni.(4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Turicchia, Ghilardi, Fontanarosa; Prati, Faticanti, Casadei; Baldanzi; Pafundi, Esposito. CT: Nunziata.(3-4-3): Cox; Quansah, Edwards, Humpreyes; Oyegoke, Devine, Scott, Gyabi; Scarlett, Vale, Edozie. CT: Foster.