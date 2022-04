Nei giorni scorsi l'obiettivo del Napoli Khvicha Kvaratskhelia ha lasciato il Rubin Kazan, per tornare in patria alla Dinamo Batumi. C hampionat.com riporta la versione del Rubin, che spiega come la rottura del contratto del giocatore sia stata inevitabile: "Inizialmente, il contratto con Khvichay è stato sospeso. Dopo ulteriori trattative, abbiamo incontrato il giocatore a metà strada e abbiamo deciso di rescindere il contratto con Khvicha, tenendo conto del fatto che lui e la sua famiglia in Georgia hanno affrontato critiche e aggressioni a causa della sua permanenza nel club russo. Inoltre, questa decisione è stata presa nell'interesse del futuro destino del calciatore".