Kai Havertz lo vogliono tutti. Accostato alla Lazio in passato come possibile sostituto di Milinkovic Savic, è finito nel mirino delle principali big europee. Su di lui ha messo gli occhi, ultima in ordine di tempo, il Chelsea: come riporta il The Sun avrebbe offerto 70 milioni di sterline, lontano dalla richiesta di 90 del Bayer Leverkusen.



MERCATO LAZIO - Tare aveva già capito che sarebbe diventato un crack, ora Havertz lo vogliono tutti. Su di lui non solo il Chelsea: anche il Bayern e il Real Madrid hanno acceso i riflettori sul centrocampista. Sarà una vera e propria asta: i Blues vorrebbero virare su di lui dopo aver ceduto uno tra Jorginho e Kanté.