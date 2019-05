Attenta Lazio, Wesley vuole la Premier League. L'attaccante brasiliano del Club Brugge è stato inseguito a lungo da Tare durante la scorsa stagione, il nome è tornato subito d'attualità, in vista della prossima finestra di calciomercato. La Lazio potrebbe cedere all'estero Caicedo, vuole investire su un ragazzo con grandi margini di crescita, da piazzare vicino a Ciro Immobile.



MERCATO LAZIO - Come riportano in Belgio, la situazione Wesley è meno definita di quel che si potrebbe pensare: su di lui c'è anche il West Ham, che ha manifestato più di un interessamento. Sul 22enne si è informato anche il Newcastle: l'entourage dell'attaccante aspetta, vuole anche capire chi sarà l'allenatore dei bianconeri nella prossima stagione. Wesley potrebbe anche cominciare la preparazione con il Brugge, in attesa dell'offerta giusta. Tare è avvisato.