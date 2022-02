Questa è la sua occasione. Arturo Vidal e Inter-Liverpool, ottavi di finale di Champions League, Barella squalificato. Quindi gioca il cileno, con ogni probabilità completerà il centrocampo insieme all'insostituibile Brozovic e Calhanoglu. Inzaghi lo ha provato in queste settimane, gli ha dato qualche chance in più rispetto ai mesi precedenti, proprio in vista della sfida in Champions ai Reds di Klopp.





IN DIFFICOLTA' - Ora Arturo può riprendere in mano una stagione che lo ha visto spesso ai margini, e anche quando impiegato mai del tutto convincente. A volte è sembrato gli mancasse il ritmo partita, come se andasse a una velocità diversa rispetto ai compagni. Così in questi giorni si sta allenando ad alta intensità. Inserimenti, gol, fase difensiva: il Vidal campione in Italia, Spagna e Germania abbinava tutte queste qualità, così come con la nazionale cilena.



CHANCE - Alla fine è stato preso per partite come questa, dove esperienza e attitudine fanno la differenza. Abituato, Arturo, a gestire la pressione di un match che vale tanto, come quello con il Liverpool. "Con Vidal in campo si può andare in guerra contro chiunque", diceva di lui Antonio Conte, che lo ha voluto all'Inter. Inzaghi si affiderà al suo carisma, alla sua leadership e grinta, anche perché Vecino non è al meglio e l'unica vera alternativa (con Barella, come detto, squalificato) è Gagliardini. L'occasione giusta al momento giusto, due partite per tornare il vero Vidal.