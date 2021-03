Al pari deiecco che il mondo oggi e in particolare l’Europa si trova a dover fare i conti con iovvero quelle multinazionali del farmaco il cui dovere etico dovrebbe essere rappresentato dalla salvaguardia della salute pubblica. Anche loro, purtroppo,e non vanno per il sottile quando si tratta di guadagnare e persino di speculare in modo machiavellico sulla sofferenza altrui. Così proprio nel momento in cui il mondo intero al tempo delsi aggrappa all’unica speranza al momento praticabile dei vaccini anti virus,Domani l’Ema si pronuncerà ufficialmente sul “caso”per comunicare se potranno riprendere le vaccinazioni con quel prodotto farmaceutico che tanta apprensione ha determinato tra la gente a causa dei suoi presunti effetti collaterali talvolta fatali. In ogni casoalle somministrazioni su coloro i quali attendevano la prima dosestudiato per tentare di arginare contagi e decessi in quelle zone del pianeta, Italia compresa, dove la pandemia non accenna minimamente ad allentare la sua morsa. Tempo preziosissimo è andato perduto e il tempo delle clausure si dilaterà ulteriormente.Per tentare di capire che cosa vi sia alla base di questo evento sconsiderato, gli attuali fornitori principali dei vaccini, sono deglinel settore e applicano strategie di mercato prive di scrupoli.. Nata in un’Università e allestita intorno ad un’etica molto rigida di gestione “low profit” anche rispetto al vaccino l’azienda ha mantenuto integri i i suoi principi tanto che lQuesto, da solo, dovrebbe insinuare il dubbio su ciò che si trova dietro a quel che sta accadendo. Una perplessità alimentata dal fatto che proprio poche ore prima dallo stop al farmaco “incriminato”Non solo. Siamo alla vigilia dell’entrata in scena ufficiale della, altra potenza americana, mentre crescono sempre di più le pressioni per mettere in gioco anche lorusso.Insomma, un paio di domande almeno sarebbe opportuno porsele, ma soprattutto occorrerebbe scandalizzarsi e poi agire seriamente contro questo mercato che violenta un’intera umanità già spaventata, sofferente e impegnata a contare i morti.Spetterebbe a ciascun Governo “commissionare” le multinazionali, dopo aver pagato loro legittimamente i diritti del brevetto, e gestire così autonomamente la campagna vaccinale. La guerra tra i signori del vaccino avrebbe così termine e la gente otterrebbe ciò che le spetta di diritto.