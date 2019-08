Icardi va, Icardi resta. La storia va avanti da mesi con alti e bassi e con una sola costante: la volontà di permanenza dell’ex capitano, che di fronte alle offerte di Napoli, Roma e Monaco non ha mai esitato. Via la fascia, via il numero, via il posto in squadra e anche quello in panchina, addirittura addio alle cene di squadra. Marotta non ha fatto sconti, anzi, probabilmente ha forzato ulteriormente la mano per portare l’attaccante all’esasperazione, al fine di convincerlo a cambiare aria. Non ci è riuscito, almeno finora. Non ci è riuscito anche perché sorprendentemente Icardi sta facendo di tutto tranne che pensare a se stesso e a ciò che è bene per la sua carriera da calciatore.



MONACO IN PRESSING - È una partita a scacchi e Wanda a un certo punto sembrava disposta a considerare altre vie. Perché anche lei ha capito che l’Inter non scherza e per questo ha provato ad ammorbidire la linea di Icardi, trovando però un muro di gomma di fronte a sé. Mauro vuole restare, non se la sente di lasciare il nerazzurro, crede non sia ancora il momento, questo è quello che ha detto a Marotta e Zhang nell’incontro di Appiano, ma nelle ultime ore i dialoghi tra le parti sono proseguiti senza sosta, più volte al giorno. La società di viale della Liberazione spinge per un addio, il Monaco lo tenta con una super offerta (club che Icardi ha già rifiutato nelle scorse settimane) e il giocatore ha preso quantomeno a pensare a un futuro diverso (nelle ultime ore sembra essersi inserito anche l'Atletico Madrid con un'esplicita richiesta di prestito). Pensieri, solo quello.



LA CARTA A SORPRESA - Marotta ha provato a giocarsi la carta a sorpresa: Mauro, rinnova di un anno e ti lasciamo andare via anche in prestito. Un modo per fargli capire che qualora non dovesse trovarsi bene potrebbe tornare indietro e considerare una nuova destinazione. L’Inter ovviamente si tutelerebbe estendendogli il contratto di un ulteriore anno per non lasciarlo andare in scadenza. Ma è proprio qui che sorgono le perplessità di Icardi, convinto di aver ricevuto un trattamento immeritato. E allora perché consentire all’Inter questo favore? Wanda e Mauro hanno chiesto 48 ore per pensarci, il tempo stringe, la telenovela continua.