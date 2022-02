Nello sfogo post Inter-Roma reso pubblico questa mattina, Mourinho ha fatto un passaggio anche sulla Serie C che è stato ripreso e contestato dall'Olbia Calcio, squadra che milita proprio nella terza serie italiana. Il club sardo ha pubblicato sui suoi profili social un video nel quale è ritratto l'allenatore Canzi mentre sta rimproverando la sua squadra. La didascalia del video è diretta proprio allo Special One: "Caro Mourinho, la Serie C è come la Serie A. Solo più poetica e romantica".