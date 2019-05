Il conto alla rovescia per la finale è partito. E l'Olimpico si prepara. I biglietti a disposizione dei biancocelesti, come riporta La Gazzetta dello Sport, stanno per finire. A ieri erano 27mila i tagliandi staccati, rimane qualche posto solo in Tribuna Tevere.



OLIMPICO TUTTO ESAURITO - Ci saranno ovviamente delle zone cuscinetto, rimangono poco più di 1000 tagliandi. Saranno molti anche i tifosi dell'Atalanta in arrivo da Bergamo: 20mila i nerazzurri in viaggio verso Roma. Un Olimpico sold out sarebbe cornice perfetta di una finale molto attesa.